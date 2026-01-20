高市首相（自民党総裁）が１９日に表明した、衆院解散に伴う２７日公示、２月８日投開票の衆院選を巡り、群馬県内の与野党や選挙管理委員会も準備を加速させている。

解散から投開票までの期間は戦後最短の１６日で、有権者の反応は評価と困惑に分かれた。

政党の動き

「完全勝利を得るために一致結束して、この選挙戦を乗り越えていきたい」

自民党県連の小渕優子会長は１８日の結団式後、記者団に強調した。自民は県内５小選挙区で議席を独占するが、公明党との連立を解消して初の国政選となる。小渕氏は「影響はある」としつつ、「これまでの人間関係、信頼関係が切れるものではない」と話した。

自民内には「地域での協力関係は継続できる」と期待する声もあるが、影響は不透明との見方が強い。ただ、「比例は公明」と呼びかけたこれまでを念頭に、ある県議は「比例での訴えはしやすくなる」。

１９日の立憲民主党県連の常任幹事会では、小選挙区で擁立を調整した３人が中道改革連合の公認で立候補することが報告された。県連の後藤克己会長によると、異論はなかったという。

後藤氏は新党を「国民から注目されていると感じ、非常にプラスだ」と、記者団に語った。解散も「とにかく勝てれば良いということが優先されている」と批判した。公明県本部との連携については、近日中に協議を進める意向を示した。

共産党県委員会は１９日に３人の擁立を発表したが、前回より１人減った。渋沢哲男委員長は準備不足を認め、「比例を軸に勝ち抜きたい」と意気込む。解散については「内政も外交も行き詰まっている。支持率の高いうちに打開を図る狙いだ」と切り捨てた。

選管、準備に追われる

群馬県選管は２８日に始まる期日前投票に備えて、公示日までに投票用紙が市町村に届くよう手配を進めている。一方、同時に行われる最高裁裁判官の国民審査は、解散から公示までが４日以内のため、法令に基づき期日前投票は２月１日からとなる。県選管は、衆院選の期日前投票を済ませた人が後日、国民審査の投票をする際に二重投票が生じやすくなるとみて、注意喚起する方針だ。

前橋市選管は１９日、群馬１区のポスター掲示板の設置を始めた。日程が決まらないと投票所や開票所の調整ができなかったといい、担当者は「ようやく進む」と話した。

有権者、評価と困惑

有権者からは１９日、解散を肯定的に捉える意見も、疑問視する声もあった。

前橋市のアルバイト（６２）は「国民の信を問う時期はずれていない。政策を進められる環境を整えてほしい」と語った。高崎市の女性会社員（５５）は「批判的な気持ちはない」としつつ、「（選挙で）多額の税金が使われると思うと複雑な気持ち」。

前橋市の公務員男性（３３）は「まだ何も始まっていないのにいきなり解散で驚いた」と語り、外国人との共生社会の実現を求めた。普段は自民支持という同市の無職男性（７０）は「就任すぐの解散は予算が決まっていないし良くない」と批判し、今回は中道改革を支持するとした。