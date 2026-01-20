「流し台に新聞紙敷いて用を足した」元東方神起・ジュンス、幼い頃の生活苦を吐露

歌手ジュンスが、48億ウォン（約5億円）で購入したペントハウスを公開し、誰も想像できなかった幼い頃の生活苦を打ち明けた。

最近、バラエティ番組のSBS『アラフォー息子の成長日記』にスペシャルMCとして出演したジュンスは、家に対する格別な愛着を表した。彼は幼い頃、劣悪な環境で育ったためだとして、今の空間が自分にとってどんな意味を持つか、慎重に説明した。

ジュンスは、「家族も半地下に住んでいたが、映画『パラサイト半地下の家族』に出てくる家のように、構造が整ったところでもなかった」と話した。

続けて、「トイレがなくて流し台に新聞紙を敷いて用を足し、台所も外に出ないとなかった」として、「家というより倉庫に近い空間だった」と回想した。

この時代が、成功を目指す強い原動力になった。彼はデビュー後も長い間寮生活をしていたので、自分の家より両親の家を先に用意してあげたかったと伝えた。実際、彼は最も意味のある消費として両親に買った100坪台の家を挙げた。

なお、1986年生まれのジュンスは17歳でデビューし、20年以上トップの座を守ってきた。アイドルからミュージカル俳優へと活躍の場を広げ、唯一無二の地位を築いた。現在、ミュージカル『ビートルジュース』の主演として活躍中だ。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。