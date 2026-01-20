「陸上界のカリナ」参戦！ これまで以上に“ノーブレーキ”な男女の駆け引き、『脱出おひとり島』シーズン5

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5が、これまで以上に熱く、刺激的な展開となる“地獄島”を予告している。

シーズン5として戻ってきた『脱出おひとり島』は、カップルにならなければ脱出できない孤島「地獄島」を舞台に、ソロ男女の率直で大胆な恋模様を描くデーティング・リアリティショーで、本日（1月20日）から配信される。

【写真】“陸上界のカリナ”、水着姿に！

番組経験豊富な5人のMC、ホン・ジンギョン、イ・ダヒ、キュヒョン、ハンヘ、DEXが口をそろえて「“ミチン（狂った）”シーズンだ」と太鼓判を押すほど、予想外の“天国島行き”から、さらに過激さを増したノーブレーキの“真実ゲーム”まで、ドーパミンを最大限に刺激する展開が期待されている。

とりわけ、「これは一体どういうシステム？」とMC陣さえ戸惑わせた新ルールは、地獄島と天国島を一層ヒートアップさせる要素となっているという。

何より、これまで以上に率直で大胆になった男女の積極的なアプローチ合戦が、想像を超える激しさで地獄島を揺るがす。感情に正直な参加者たちの刻一刻と変化する心情が、シリーズ史上最も激しく衝突する見通しだ。

（画像＝Netflix）『脱出おひとり島』シーズン5

さらに今シーズンでは、『脱出おひとり島』初となる破格のカップルゲームが導入され、ソロたちの心を揺さぶる強力なトリガーとして楽しさを倍増させる。毎シーズン話題を集めてきた真実ゲームも、より過激なルールで没入感を高める。

加えて、5人のMCが思わず言葉を失うほどのインパクトを放つ“ソロ”の登場も予告されている。キム・ジェウォン、キム・ジョンヒョン、パク・スジPDは、「毎シーズン話題となった真実ゲームが、今回は異なる形式で戻ってくる」とし、「予測が難しい選択や感情の流れが生まれる瞬間が数多くある。とりわけ“真実ゲームの夜”に注目してほしい」と呼びかけた。

先に公開されたメイン予告編では、「もう決めてある。1年に4回だけ酔うことにした。今日かもしれない」「謝らない。悪いと思っていない」といった直球のセリフが登場し、どのような決定的瞬間で飛び出した言葉なのか、好奇心をかき立てる。

制作陣は「歴代シーズンで最も多くのソロが登場する分、これまで以上に多彩なキャラクターの組み合わせを楽しめる」とし、「変化したルールの中で繰り広げられる新たな地獄島生活にも期待してほしい」と見どころを語った。

（写真＝キム・ミンジInstagram）

シーズン5には、「陸上界のaespa・カリナ」と呼ばれるキム・ミンジをはじめ、ミス・コリア出身のキム・ゴウン、チェ・ミナス、パク・ヒソンらが登場し、それぞれの魅力を披露する予定だ。

なお、『脱出おひとり島』シーズン5の第1〜4話は、1月20日よりNetflixで配信される。