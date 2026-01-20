スノーボードの女子パラレル大回転の４２歳・竹内智香（広島ガス）が、冬季五輪の日本女子最多となる７度目の五輪代表入りが正式に決まった。２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が発表した。

女子スノーボード界をけん引してきた先駆者が、ラストシーズンの大舞台で有終の美を飾る。昨年５月２９日、竹内は引き締まった表情で記者会見に登壇し「２０２５―２６年シーズンで競技の世界から退くことを発表させていただきます」と決断を発表した。ベテランにとってラストチャレンジのミラノ五輪だ。「アスリートとして２４時間、自分のために時間を使う。金メダルを取りにいくような取り組みをしたい」と強い覚悟を示していた。

０２年ソルトレークシティー五輪に初出場すると、１４年ソチ五輪で日本女子スノーボード界初の銀メダルをつかむ快挙を成し遂げ、第一人者になった。だが、ここ数年は腰痛を抱え、歩くのも厳しい状態だったといい「そろそろ退く時が来ているかなと思った」と説明した。

功績は大きい。海外で拠点とする「第二の母国」スイスとの交流のほか、後進育成にも取り組むなど競技の枠を超えて活躍を続けてきた。「何かを伝える引き出しが一つでも増えてくれれば、自分の人生の財産にもなる」。０６年トリノ五輪後は単身でスイスへ。同国チームと長年鍛錬してきた。

１８年平昌五輪後は約２年半、競技を離れた。復帰した２０年に現役続行と将来の妊娠の可能性を残すため、卵子を凍結保存したと公表。「議論される場が多くなったのであればうれしい」と働く女性の選択肢が広がる契機にもなった。育成組織「＆ｔｏｍｏｋａ」も立ち上げ、引退後はさらに普及活動に尽力する意向だ。「簡単ではないのはよく分かっているが、いつかＷ杯の日本開催を実現できたら」と夢は大きい。

今回のミラノ五輪出場は、日本女子最多の７大会連続。夏冬通算７度出場の橋本聖子に並ぶ偉業にもなる。「競技は退くけど生涯現役は変わらない」と引退後も、変わらぬ思いでスノーボード界を引っ張っていく決意だ。「残りシーズン、もう一回本気で勝ちにいきたい」と最後の夢舞台で執念を燃やす。

◆竹内 智香（たけうち・ともか）１９８３年１２月２１日、北海道・旭川市生まれ。４２歳。

▽競技歴 旭川東明中３年から競技を始める。五輪には２００２年にソルトレークシティー大会から６大会連続出場。１４年ソチ大会では、日本女子スノーボード初となる銀メダル。１５年世界選手権は銅メダル。１８年平昌五輪は５位入賞、２２年北京五輪は１５位だった。

▽実家 北海道の温泉旅館「湧駒荘（ゆこまんそう）」

▽好きな食べ物 スナック菓子の「ハッピーターン」

▽引退後にやりたいこと 登山。「無になれる時間がすごく好き。いつか百名山は制覇したい」

▽印象に残る大会 １４年ソチ五輪で銀メダルをとった瞬間。「メダルが本当にたくさんの人に喜んでもらえると知れた。一方で平昌五輪は本当に苦しくてスタートに立つこともつらいと思った」