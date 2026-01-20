『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。



滝沢さんは梱包のためのテープが貼られた段ボールの画像を投稿。「ネットショッピングで輸入購入したダンボールにはたまにこういうもので送られてきますが、ここまでテープが貼ってあったりしたら、可燃ごみでも大丈夫です。」と説明しました。





続けて「裏表テープが貼ってあると剥がすことも難しいですし、処理のパルパーでも水に溶けないので、無理しないでくださいね！」と、呼びかけています。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

