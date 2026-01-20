男女ロックデュオ「LOVE PSYCHEDELICO」が公式サイトを更新。

２月からスタートする「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」をもって、活動を休止することが公表されました。



【写真を見る】【 LOVE PSYCHEDELICO 】 活動休止を発表 「25th Anniversary Tour をもちまして」





公式サイトでは「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour をもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動を休止いたします」「Thank you.」と綴っています。





「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」は、2026年2月28日(土) 東京都 江戸川区総合文化センターでの公演からスタート。高知、北海道、広島、福岡など、各地を巡り、計１２公演が行われます。





【 LOVE PSYCHEDELICO プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

2000年4月21日、シングル『LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜』でデビュー。

2001年1月に発表された1stアルバム『THE GREATEST HITS』は200万枚、翌年2002年1月に発表された「LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA」も100万枚を超え、2作連続ミリオンとなる驚異的なセールスを記録。

現在までにデジタルシングルを含む24作品、オリジナルアルバム8枚をリリース。NAOKIの卓越したギターテクニックとKUMIのヴォーカルスタイルが、印象的なリフ、日本語と英語が自由に行き交う歌詞によって、LOVE PSYCHEDELICO独自の音楽スタイルを確立している。

2022年には8枚目のアルバム『A revolution』をリリースし、Live Tour 2022 "A revolution" 全国ツアーを開催し大盛況となる。

2024年5月、配信シングル「Forgive me not」をリリース（ドラマ『社内処刑人』主題歌）。同年8月には約8年振りとなる香港でのワンマンライヴ「LOVE PSYCHEDELICO Live in Hong Kong 2024」、日本国内 全5箇所にてライヴハウスツアーを開催。

2025年、デビュー25周年を迎える。







【担当：芸能情報ステーション】