銀シャリ鰻、手術終了を報告「珍しい鏡餅みたいになってました」 術後の苦労明かす「慣れた環境は危ない…」
お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。手術したことを報告した。
【写真】「珍しい鏡餅みたいになってました」手術後の様子を投稿した銀シャリ鰻
鰻は「先日声帯ポリープ手術しました」と報告。「声帯2本とも結節(こぶ)の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と病状を説明した。
3日間入院し、術後の会話は筆談。「喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢」「しかし、家に帰ると自然と声を出してしまいそうになる。慣れた環境は危ない…」とつづった。
併せて、手術前、手術後の様子を自撮りした写真や、その後参拝した神社での写真を投稿した。ファンからは「お大事にしてくださいね」「お疲れ様でした」といったコメントが寄せられた。
