日本ハムの新庄剛志監督（53）が20日、都内で「12球団監督会議」に出席。走塁用手袋などの改革案を提言した。

新庄監督は会議参加後、「毎年一緒ですけど、僕から言わせてもらったのはちょっとボール飛ばなくない？って。もう少し飛ばしたいなって。僕たちが現役の時に使っていたボールが、物凄く飛んでいたんですよ。（昔と今の）間ぐらいにしてくれたらホームランの数も、打率も3割超すバッターも多分、増えるだろうし」と明かした。

また、昨年からファームで試験導入したタイブレーク制については「僕は賛成派なんですよ。無死一、二塁とか1死一、三塁から始めるとかね。監督の腕の見せどころ」と語り、また今季から導入が検討されている拡大ベースについては「盗塁増えるだろうし、その分、投手のクイックの意識も高まるし。やってみても面白いかな」と話した。

一方で走塁用の手袋について「あれ（指先が）めちゃくちゃ長い子がいる」と指摘。「まあ、言わなかったら良かった話なんですけど」と、冗談交じりに「こそっと、1センチ長いやつにしておけとか言える。ネイルしているんでって。折れるから長くしましたって。違反でしょうね。そういう違反も決まりあるのかな？あると思うけど、まだ見ていないから」と私案を明かした。