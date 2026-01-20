12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¤ÎÅ¨Ì£Êý¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¶Ø»ß¡×¤ò³ÎÇ§¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡ÖÆ±¤¸°Õ¸«¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤ÎÅ¨Ì£Êý¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¶Ø»ß¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢Î¾·³¤ÎÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤¬ÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¿ÆÌ©¤Ê¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤âÆ±°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤«¤é¡ÖÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ºîÀïÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤³¤Á¤é¤¬¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼êÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥ÁÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£