¡¡¤Ï¤À¤±¤¿Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Î¤¾¤¯¶ÚÆùÈþ¡Ä¤ªÊ¢¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Á¥é¥ê¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ«¥É¥é½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç»³ÅÄ¤è¤Í¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿½÷Í¥¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÇÛ¿®¤«¤é1¥ö·î ¤Þ¤À¤Þ¤À #10DANCE¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÝÆâ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¼Ê¢Éô¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¹ø¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎëÌÚ¤È¥¢¥¤Î¥³¥ó¥Ó²Ú¤ä¤«¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê ¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤10DANCE¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£