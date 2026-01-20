¡Ö¤¨¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÂ´¶È¤«¤é7Ç¯¡Ä47ºÐ¡¦ÂìÂôâÃµ¬»Ò30Ç¯¤Ö¤êàºÆÄ©Àïá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿·Ç¯¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í♡¡×
¡¡ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ7Ç¯¡Ä¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë47ºÐ¤ÎàºÆÄ©Àïá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¢¥¹2¤Ä³«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤¶¤Ã¤È30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼ª¸µ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡£
¡¡¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÂìÂô¤¬ËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉÂ±¡¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤Î¤Ç²Ä°¦¤¤¤ÎÍß¤·¤¤¤Ê♡¡×¤È¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥¢¥¹2¤Ä¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥¢¥¹2¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¡×¡Ö¿·Ç¯¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ºÐ¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¥Ô¥¢¥¹Â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤À¤±¤É¡¢°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡Ö¥¿¥¥Þ¥¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ñ¤Ç¤¹¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤Ê¡¼ª!¡×¡Ö¼ª¤¿¤Ö¤È¥»¥ì¥Ö¤ÏÈæÎã¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡3»ù¤ÎÊì¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂìÂô¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤êà¥¿¥¥Þ¥á¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£19Ç¯¤ËÆ±»ï¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£