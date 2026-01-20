Àä¶«ÅÜ¹æÁûÆ°¤«¤é9Ç¯¡Ä¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×ËÅÄ¿¿Í³»Ò»²À¯ÅÞ¡¦À¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ôà¿¿¤ÃÇò¥¹¥«¡¼¥È±éÀâá»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÎÀ¼
»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤È¤·¤Æ³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¡Ä
¡¡¤¢¤ÎÀä¶«ÅÜ¹æÁûÆ°¤«¤é9Ç¯¡Ý¡£¸µ¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎËÅÄ¿¿Í³»ÒÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤Îà¿¿¤ÃÇò¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤òÂçµÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Çò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ËÅÄÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿YouTube¤Î³¹Æ¬±éÀâÆ°²è¤Ç¡¢ËÅÄÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡½¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¼¡×¤È¶«¤Ó¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢9Ç¯Á°¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ò¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÅÄÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÇò¤¤Éþ¤«¤ï¤¤¤¤¡½¡×¡ÖËÅÄ¤µ¤ó¤¤¤¤¤Ê¡½¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡Ö°ã¤¦¤À¤í¡¼°ã¤¦¤À¤í¡¼¡×¡Ö¤É¤³¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âË½¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÀ¸±éÀâ¤Ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶»ÂÇ¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ËÅÄ»á¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÂç³Ø±¡½¤Î»¡£ºë¶Ì4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2017Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤ÇÈë½ñ¤Ø¤ÎË½¸À¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ö°ã¤¦¤À¤í¡½¡×¡Ö»ä¤ò´Ù¤ì¤ëµ¤¤«⁉¡×¤Î²»À¼¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
https://t.co/DkL0mJPZKD @YouTube¤è¤ê pic.twitter.com/YklbE5F0UG