米国BSがダース箱をリーク!? クリス・ゴッタラップが未発表の『NEWツアーボール』で勝利
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞
【画像】米国では、現行モデルの『TOUR B X』の箱はこんなデザイン
PGAツアーの今年開幕戦の最終日。優勝はトータル16アンダーまで伸ばしたクリストファー・ゴッタラップ（米国）で、2打差を覆してツアー3勝目をつかんだ。ボール（TOUR B X Mindset）とアイアン（220MB）の使用契約を結ぶ米国ブリヂストンがSNSでこう祝福する。 「ゴッタラップが新登場の『TOUR BX』で勝利！強風のワイアラエを圧倒的な飛距離で制覇。詳細は1.20をご覧ください。#ComingSoon」とし、画像には最長360.00ydを記録したゴッタラップが豪快に振り抜く様と、見慣れぬボールのダース箱画像を投稿した。ゴッタラップは、同社にこうコメント。「今週のパフォーマンスは非常に良かったが、ブリヂストンのボール無しでは成し遂げられなかった。特に今回の様な厳しいコンディション下、ボールコントロールと弾道部分で大きく貢献し、ドライバーでは非常に大きな飛距離を稼ぐことができた。このボールで今後戦っていくのが楽しみだ」。
SNS投稿で【#ComingSoon】と予告する通り、正式発表前の未発表プロトタイプでの勝利だったが、現行モデルとあまりにも異なるパッケージデザインに、米国のBSファンたちも次々と以下のように反応。「おめでとうクリス ?? ブリヂストン一同 ???」「新しい箱」「新しいボールを試すのが待ちきれません!!!!」「今すぐその話を聞きたい」「ゴッタラップ選手の加入はチームにとって素晴らしい補強であり、この若者は今年さらに数回勝利するだろうと予想される」「ブリヂストンが帰ってきた」
同社は2日前にもタイガー・ウッズが笑顔でダース箱を見つめる画像と共に「タイガーがこんなに大きく笑ったら、何かいいことがあるって分かるよ！1.20 #ComingSoon」と正式発表を匂わせる。日本のBSも「21日にNEWボール情報解禁」と予告しており、日本仕様のダース箱にも注目したい。
