テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“同世代ママ仲間”でもある先輩アナウンサーたちとの3ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「とある休みの日。話は尽きない」と題して投稿。

「心と身体のばらんす。家庭と仕事とのばらんす。自分と他者とのばらんす。何を今すべき、で 何を自分はしたいか。どうありたいか。どう見えたいか。wantとcan が一生ないまぜにグルグル。同じような悩みを吐露しあい。わかる！！わかります！！そうなのです！！！と共感の嵐。同世代ってありがたいなぁとノンストップで話し続け。気づけば8時間。まだまだ時間が足りません。子供たちもお昼寝なしでノンストップあそびんぐ。親も子供も交感神経、副交感神経、すべて刺激された休日でした。こういう時間があるから、またがむばれるのですね」とテレ東の先輩アナでもある“同世代ママ仲間”の須黒清華アナ、繁田美貴アナとの3ショットを公開した。

最後に「撮影時、自然に一同、指に挿していた。昭和世代は"トンガリ"たがる傾向にあります」と締めた。

ハッシュタグでは「#トンガリ世代」「#昭和らぶ」「#繁田先輩」「#須黒先輩」「#同志」と記した。

ネットでは「同世代」「笑顔が素敵」「無邪気やね〜」「笑いは健康ですね」などの声が上がった。