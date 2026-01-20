¿¹²¼ÀéÎ¤½°±¡µÄ°÷¡¡²ò»¶¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Å¤ë¡Ö¸½¼Â¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤½°±¡µÄ°÷¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²ò»¶ÁíÁªµó¤Ø¤Î·è°Õ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÁíÍý¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ³ÎÊÝ¤Ë¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¡½¡½¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿·èÃÇ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ò»¶É½ÌÀ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¿¹²¼»á¤ÏÈæÎãÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅöÁª¡£º£²ó¤ÏµÜ¾ë£´¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é¤Ï°Â½»½ß»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î³Ð¸ç¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
