西野七瀬、“りくろーおじさんのチーズケーキ”食べるときは「うちは手スタイル」
女優の西野七瀬（31歳）が、1月19日に放送されたバラエティ番組「タミ様のお告げ」（TBS系）に出演。大阪のご当地お菓子・りくろーおじさんの店の“焼きたてチーズケーキ”をフォークを使わず手で食べ、「うちは手スタイル」と語った。
全国各地のご当地お菓子の中で、どれを食べるべきか競う「タミ様甲子園」という企画が行われ、連続ドラマ「未来のムスコ」に出演している西野七瀬が、地元・大阪の人気ご当地お菓子である、りくろーおじさんの店の“焼きたてチーズケーキ”を推薦する。
運ばれてきたチーズケーキに西野は「うれしい！」と笑顔を見せ、フォークが用意されていたにもかかわらず、手で一口大にちぎって食べ「うちは手スタイル」とコメント。
西野は「1位だと思います。これ以外、あるかな？ って感じ。小さい時からしょっちゅう食べていたので、中学とかになったら、友だちとお店に買いに行って、焼きたてをその場で買って、手で。他の方はフォーク使ってたのかな？」と語った。
全国各地のご当地お菓子の中で、どれを食べるべきか競う「タミ様甲子園」という企画が行われ、連続ドラマ「未来のムスコ」に出演している西野七瀬が、地元・大阪の人気ご当地お菓子である、りくろーおじさんの店の“焼きたてチーズケーキ”を推薦する。
西野は「1位だと思います。これ以外、あるかな？ って感じ。小さい時からしょっちゅう食べていたので、中学とかになったら、友だちとお店に買いに行って、焼きたてをその場で買って、手で。他の方はフォーク使ってたのかな？」と語った。