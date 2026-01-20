「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ブースが博多マルイに。2月20日から
GRANUPは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の衣装やホバーボードの展示、公式グッズ販売を行なう「Back to the Future POP UP SHOP」を、福岡県の博多マルイで開催する。入場は無料で、期間は2月20日から3月8日まで。
東京コミコン2025で実施した、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」公開40周年記念の公式展示・物販ブースの好評を受けて行なわれるイベント。
東京コミコン2025にて披露された漫画家・イラストレーター10名に加えて、「テニスの王子様」シリーズを手掛ける許斐剛氏による描き下ろしイラストが新たに登場。さらにタケウチリョースケ氏も東京コミコン2025で披露されたものとは違う、新規描き下ろしイラストを初めて公開する。
会場では複製原画を展示するほか、描き下ろしイラストを使用したグッズの販売も実施する。
許斐剛描き下ろしイラスト
東京コミコン2025で披露されたイラストも展示する
映画撮影時にマーティが実際に使用した衣装やホバーボード、スポーツ年鑑といった貴重なアイテムも展示。映画の世界に飛び込んだような臨場感を味わう事ができるという。
写真は東京コミコン2025での展示の様子。博多マルイでの展示方法は異なる
関連グッズも販売。東京コミコン2025で売り切れてしまった一部商品を追加導入するほか、各漫画家・イラストレーターの描き下ろしイラストをデザインしたグッズも販売する。
POPUP概要
開催期間：2026年2月20日（金）～3月8日（日）
開催場所：博多マルイ7F（福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号）
実施内容：漫画家・イラストレーター11名複製原画展示
衣装やホバーボードなどの展示
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズの販売