高市早苗首相、唐突なジウベルト・シウバとの2ショット公開 笑顔でワールドカップにタッチ 触ることができるのは国家元首か優勝メンバーだけ
高市早苗首相が19日、自身のXを更新。サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』のトロフィーをリフトした。
【写真あり】高市早苗首相が公開した唐突なジウベルト・シウバとの2ショット
高市首相は「本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの皆様を官邸にお迎えしました。元ブラジル代表のジウベルト・シウバさんとともに、オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会を頂きました」とジウベルト・シウバとトロフィーを持った2ショットを公開。「残すところ半年を切った今大会は、史上初の3か国共同開催、史上最多の48か国参加など、歴史的な大会になると伺っています。前回大会では、日本代表がドイツ代表やスペイン代表に勝利するなど歴史的快挙を成し遂げ、国民に感動と勇気を与えて下さいました。最近でも、ブラジル代表に親善試合で勝利するなど、日本代表の快進撃は世界中のサッカーファンの注目を集めています。日本代表が過去最高成績のベスト16を突破し、このトロフィーを持ち帰っていただくこと、そして子供たちをはじめ多くの日本人に夢と希望を与えて下さることを心から期待します！」と伝えていた。
ジウベルト・シウバは2002年のニッカンワールドカップの優勝メンバー。英・プレミアリーグのアーセナルなどで活躍した守備的MFで、サッカーファンは高市首相のXに登場したレジェンドについて「唐突のジウベルト・シウバに驚いた」「文章読む前にこれ横にいるのジウベルト・シウバじゃねぇか？と思ったらジウベルト・シウバだった」「日本の馬車馬とブラジルの馬車馬がコラボしとる」とポストしていた。また、優勝トロフィーに触れられるには国家元首かワールドカップ優勝メンバーのみとなっている。
同ツアーは、26年6月11日から7月19日にかけてアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される『FIFAワールドカップ2026』を前に、FIFAとパートナー企業が協力して実施している企画。1月3日にサウジアラビア・リヤドを出発し、150日以上をかけて75の地域を巡る予定となっている。
