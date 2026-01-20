lyrical schoolからの発表です。

【映像】「lyrical school」解散のお知らせ

「いつもlyrical schoolを応援いただき、誠にありがとうございます。このたびlyrical schoolは、2026年4月19日（日）恵比寿LIQUIDROOMにて開催するワンマンライブをもちまして、解散することを決定いたしました。lyrical schoolは2010年10月、『清純派ヒップホップアイドル』として活動をスタートしました。その後、幾度かのメンバーチェンジを重ねながらも、ヒップホップを軸にスタイルを更新し続け、ヒップホップシーンとアイドルシーンを横断する存在として、15年以上にわたり歩んでまいりました。ここまで活動を続けてこられたのは、日頃より支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さまのお力添えがあってこそです。心より御礼申し上げます。解散に先立ち、2026年4月には大阪・名古屋を巡るラストツアーを開催、同月には福岡でのライブ出演が決定いたしました。そして、ツアーファイナルとなる2026年4月19日（日）恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブが、lyrical schoolとしての最後のステージとなります。今後とも、最後の瞬間まで応援の程、何卒よろしくお願いいたします。lyrical school運営」



（『ABEMA NEWS』より）