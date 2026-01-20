大相撲の元横綱、白鵬翔さんが２０日、都内で第１６回となる国際相撲大会「白鵬杯」（２月７、８日・トヨタアリーナ東京）の会見を行った。白鵬さんは「子どもたちがもっと夢を持てる大会にしたい」と語った。

７日は従来の「男子の幼児・小学生・中学生の部（１３０４人）」、８日は新設の「女子の小学生・中学生（３４６人）」「女子・成人の部（国内から選抜６４人）」「男子・成人の部（国内から選抜６４人）」が参加する。全１７１４選手が参加する。２日とも入場無料。

少年部門では世界１９カ国、計１３０４人が参加。２日目の女子の小学生・中学生部門に計３４６人、成人は体重別４階級で男女それぞれ６４人が出場する。

成人の部は男女とも４階級に分かれ、高校生年間ランキング１、２位と大学生・社会人同１〜６位の計８選手が参加。公式の階級別大会で高校生が大学生、社会人に挑むのは初めてとなる。

また、白鵬さんが目指す「世界グランドスラム」を見据えて、世界各地の強豪選手を招いたエキシビションマッチを行う。

この日の会見では女子の部に出場する、現役の慶大生で２０２４年の世界相撲選手権大会で中量級、無差別級の２階級で優勝した長谷川理央（４年）がゲストで登場。白鵬さんとトークショーを展開し「憧れの白鵬さんに見ていただけるのが楽しみ。男子と一緒に注目される大会は限られている。女の子も頑張れば認めてもらえるという思いになってもらえれば」と語った。

白鵬さんは「ゴールはオリンピック。日本から世界に発信したい。両横綱（大の里、豊昇龍）、伯桜鵬（現伯乃富士）、草野（現義ノ富士）、狼雅も白鵬杯出身。それぞれの国の子どもたちが美しい日本を見て、相撲を続ける、相撲のために何かをしたいと思ってもらえれば成功だと思う」と語っていた。