お笑いタレントのヒロシ(53) 、手作り弁当を披露し「めちゃくちゃ美味しそう」など反響を呼んでいる。

【映像】DIYしたかっこいい自宅&手料理(複数カット)

これまでにもInstagramで、「ニラ玉とかぼちゃ煮付け スロットコイン添え」や「ゴーヤ入り高菜チャーハン 電卓添え」など、ユーモアを交え様々な手料理を紹介してきたヒロシ。

鶏すき焼きとふりかけご飯が入ったお弁当を披露

さらに、DIYした自宅の様子も投稿しており、タレント・所ジョージの『世田谷ベース』をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージしたベランダなどを公開すると「秘密基地感がカッコいい」「ホテルみたいです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

2026年1月18日の更新では、「すき焼き作りたいけど、牛肉なくて鶏肉入れた弁当。ホチキスの芯添え」とコメントし、鶏すき焼きとふりかけご飯が入ったお弁当を披露している。

この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ美味しそう」「ヒロシさん料理上手ですね」「お忙しい中、手作りごはんすごいです」などのコメントが寄せられている（『ABEMA NEWS』より）