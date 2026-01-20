2月の夜は高輪ゲートウェイへ！入場無料の没入型プロジェクションマッピングと駅がクラブになる「EKINAKA DJ」で未来の街を体感【初開催・2/5〜2/11】
2026年3月の全面開業を前に、高輪ゲートウェイ駅周辺がかつてない幻想的な空間へと変貌します。2026年2月5日（木）から2月11日（水・祝）の7日間、街と一体化した初のプロジェクションマッピング「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」が開催されます。噴水や国内初導入の最新技術「ムービングミラー」を駆使した立体的な光の演出が、駅前を彩ります。入場無料で楽しめるこのイベントと同時開催される「EKINAKA DJ -WINTER ’26」では、DJ KAORIやSHINICHI OSAWAなどトップアーティストが参戦。、眼下に電⾞が真下を駆け抜ける姿を眺められる、駅舎内でのイベントです。この記事では、高輪ゲートウェイでで開催される、次世代の夜間エンターテインメントに関してご紹介します。
高輪ゲートウェイ駅前が光と音に包まれる7日間
「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」は、ナイトタイム観光の活性化を目指す東京都が、地域や民間事業者等と連携して実施。会場となる「Gateway Park」では、18時から20時30分までの間、光と音が噴水と連動するダイナミックな演出が行われます。
かつて海に面し、鉄道開通時にも革新的な歴史を持っていた高輪の地。今回のイベントでは「100年先の心豊かなくらしのための実験場」を掲げる新街区にふさわしい、先進的な演出が盛り込まれています。
高輪の記憶と未来を巡る2つのメインプログラム
メインコンテンツとして、趣向の異なる2つの作品が投影されます。
作品1：光の記憶航路-Time Voyage
約150年前に海の上を鉄道が走った記憶から、100年後の未来までを辿る時空の旅を描きます。映像が移動する先進技術と会場の噴水を連動させ、立体的な空間を作り出します。
作品2：The TAKANAWA
高輪の日常にあふれる環境音や映像をベースにしたアート作品です。人の営みや技術の発展が生み出した音とともに、この地が未来へ続いていく様子を表現します。
国内初導入の「ムービングミラー」による革新的な演出
会場全体を立体的に演出するため、国内で初めて「ムービングミラー技術」が本格導入されます。これは可動式ミラーによって映像の投射位置を制御するシステムで、従来の範囲を超えて床面や天井など会場全体にダイナミックな映像を映し出すことが可能です。
幻想的な回廊「LUMINOUS GATEWAY」も見どころ
また、光とスモークが織りなす回廊「LUMINOUS GATEWAY」も設置され、利用者が歩くたびに表情を変える幻想的な空間を提供。動線そのものが没入体験の一部へと変化します。
駅がクラブに！真下を走る電車と楽しむ音楽の祭典「EKINAKA DJ -WINTER ’26」
プロジェクションマッピング「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」の終了直後の20:30〜22:30には、高輪ゲートウェイ駅 南改札外3F テラスという夜の駅舎内を舞台に、さらなる熱狂が始まります。高輪ゲートウェイ駅構内の唯一無二のロケーションで、トップDJたちが奏でる音楽を堪能できるエキナカDJイベント「EKINAKA DJ -WINTER ’26」が開催されます。
隈研吾設計の駅舎で味わう「非日常」
本イベント最大の魅力は、建築家・隈研吾氏が設計した開放的な駅舎の中で、「足元を駆け抜ける電車を眺めながら音楽を楽しめる」という、世界でも類を見ない贅沢なシチュエーションです。昨年好評を博した「EKINAKA FRIDAY」がパワーアップし、今回は7夜連続で冬の夜を熱く盛り上げます。
日本を代表する豪華アーティストが集結
期間中、国内外で活躍する人気アーティストが日替わりで登場します。
2月5日（木）：CYK
2月6日（金）：DJ KAORI
2月7日（土）：SHINICHI OSAWA
2月8日（日）：Timothy Really Lab.
2月9日（月）：LEMI、YOSEEK
2月10日（火）：DJ HASEBE
2月11日（水・祝）：SHINGO NAKAMURA
高輪ゲートウェイの2つのナイトイベントの概要
「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」
会場：高輪ゲートウェイ駅前「Gateway Park」（改札階2階）
時間：18:00〜20:30
内容：国内初本格導入の「ムービングミラー」技術を用いた没入型演出
料金：入場無料
主催 ︓⾼輪ゲートウェイエリアプロジェクションマッピング実⾏委員会
共催 ︓東京都、 協賛 ︓東⽇本旅客鉄道株式会社
「EKINAKA DJ -WINTER ’26」
会場：高輪ゲートウェイ駅 南改札外3F テラス
時間：20:30〜22:30
出演：DJ KAORI、SHINICHI OSAWA、DJ HASEBEなど超豪華な顔ぶれ
内容：隈研吾氏設計の駅舎内で、真下の電車を眺めながら音楽を楽しめる
※会場の安全性を確保するため、混雑状況により⼊場制限を⾏う場合あり
歴史ある高輪の地で展開される最新の光のエンターテインメント。仕事帰りや休日に、未来の街の姿を体感しに訪れてみてはいかがでしょうか。
（画像：東京都、JR東日本）
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）