「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在で東邦亜鉛<5707.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



２０日の東証プライム市場で東邦鉛が大幅続落。同社は、鉛及び銀製錬の大手。銀市況は、急騰しており、ロンドン現物価格が1トロイオンス＝９０ドル台を突破し最高値圏にある。銀は太陽光発電パネルやＥＶ向けなど産業用需要が拡大しているほか、地政学リスクの高まりで金価格が上昇するのと連動する格好で資金が流入している。特に、足もとではグリーンランドを巡る欧米の対立も材料視されている様子だ。ただ、同社の株価は１９日時点で昨年末に比べ９０％強上昇しており過熱警戒感も台頭しているようだ。



出所：MINKABU PRESS