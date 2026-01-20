ムロコーポレーション<7264.T>が３日続伸している。１９日の取引終了後に、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を変更すると発表しており、好材料視されている。



保有株数５００株以上の株主優待を拡充し、ＱＵＯカードまたはＡｍａｚｏｎギフトカードの金額を２０００～５０００円分（現行制度は１０００～３０００円分）に引き上げる。お米は変更なし。また、保有株数４０００株以上と５０００株以上の区分を新設し、自社商品の鍋「ＧＲＡＳＴＯＮＥ ＰＯＴＴ（グラストーネポット）」を選択できるようにする。なお、保有株数１０００株以上の「チョイむき－ｓｍａｒｔ」の贈呈を終了。



出所：MINKABU PRESS