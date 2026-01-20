ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>が７日ぶりに急反騰している。きょう２０日寄り前、東証グロース市場へ２月２４日に新規上場するイノバセル<504A.T>について、ファンディノの支援先企業だったと発表しており、材料視されたようだ。ファンディノは未上場企業の資金調達支援などを手掛けている。



イノバセルは２０２４年１２月にファンディノのサービス「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＰＬＵＳ＋」を通じて特定投資家向け銘柄制度（Ｊ－Ｓｈｉｐｓ）を用いた資金調達を実施していた。ファンディノによると、今回がＪ－Ｓｈｉｐｓを利用した企業が東証への上場承認を受けた日本初の事例であり、同社サービスを通じた特定投資家からの資金調達が企業の更なる成長とＩＰＯに直結することを示す重要な事例であるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS