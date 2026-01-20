ハンモックが３日ぶり反発、「ＡｓｓｅｔＶｉｅｗ Ｃｌｏｕｄ＋」が「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」と連携◇ ハンモックが３日ぶり反発、「ＡｓｓｅｔＶｉｅｗ Ｃｌｏｕｄ＋」が「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」と連携◇

ハンモック<173A.T>が３日ぶりに反発している。この日、同社の情報セキュリティー対策のクラウドサービス「ＡｓｓｅｔＶｉｅｗ Ｃｌｏｕｄ＋」が、ＨＥＮＮＧＥ<4475.T>が提供する企業向けクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」とのシングルサインオン連携に対応したと発表しており、好材料視されている。



「ＡｓｓｅｔＶｉｅｗ Ｃｌｏｕｄ＋」は、「ヒト」を軸に、企業のＩＴ資産管理やＰＣ更新管理、情報漏えい対策、ＳａａＳ管理を一元化するクラウドサービス。今回の連携により「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」ユーザーは「ＡｓｓｅｔＶｉｅｗ Ｃｌｏｕｄ＋」へのシングルサインオンが可能となり、煩雑な複数ＩＤ・パスワード管理から解放されることで利便性向上による利用層の拡大が期待されている。



出所：MINKABU PRESS