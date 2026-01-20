「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で第一稀元素化学工業<4082.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



稀元素は荒れた値動きとなっており、レアアースを使用しないセラミックス材料の開発に成功していることを材料に大相場に発展した。きょうは一時５６０円高の４４００円まで値を飛ばしていたが、後場に入ると急速に売り優勢に傾き一時４６５円安の３３７５円まで売られる展開となった。昨年に人気化し、今年に入って株高が一気に加速した銘柄であり、動意前は７００円近辺に位置していた。それだけに反動もどこかで出てくることは避けられない。同社株だけでなくレアアース関連は需給主導で株価を急騰させた銘柄が相次いでおり、足もとでモメンタム相場の巻き戻しが起こっている。



出所：MINKABU PRESS