APEXEL スマートフォン-光学機器接続アダプター APL-F002X使用イメージ

株式会社浅沼商会は、フィールドスコープなどにスマートフォンを装着するためのアダプターなど、スマートフォン向け製品を1月23日（金）に発売する。

発売するのは、フィールドスコープなどの光学機器と組み合わせて利用するアダプター「APL-F002X」と、スマートフォン用のコンバージョンレンズや接続アダプターがセットになったレンズキット「APL-T20-60X」「APL-T30X」。

スマートフォン接続アダプターには37mm径のフィルタースレッドが設けられており、コンバージョンレンズの代わりに市販のレンズフィルターを取り付けられる。

APEXEL スマートフォン-光学機器接続アダプター APL-F002X

双眼鏡やフィールドスコープ、望遠鏡などにスマートフォンを取り付けるためのアダプター。

旧モデルの「APL-F002」と比べ、360°回転機構や固定ねじが追加されるなどの改良が施されている。

APEXEL スマートフォン用望遠レンズ APL-T20-60X

対応接眼レンズ径：23～50mm 対応スマートフォン幅：66～95mm 外形寸法：122×78×43.5mm 重量：約103g 価格：4,400円

倍率20～60倍のズームコンバージョンレンズをメインにしたセット。スマートフォン接続用アダプター、三脚（JJ029）が付属する。価格は2万7,500円。

ズームコンバージョンレンズには58mm径のフィルタースレッドが設けられており、市販のフィルターが装着可能。また、付属のアイカップを取り付けることで単眼鏡としても利用できる。

レンズの台座部はアルカスイス互換形状となっており、対応の雲台や三脚に直接装着もできる。

対応するスマートフォンの幅は70～100mm。

レンズ

三脚（JJ029）

APEXEL スマートフォン用望遠レンズ APL-T30X

倍率：20～60倍 焦点距離：480～1,440mm レンズ構成：10群13枚（広帯域マルチレイヤーコーティング） プリズム：シュミット・ペハン・プリズム（シュミットダハプリズム） 対物レンズ有効径：45mm 最短撮影距離：3m～無限遠 フィルター径：58mm（UV、CPL、VNDフィルターなどに対応） 外形寸法：約6.1×22.9cm 重量：約741g縮長：340mm 伸長：880mm 段数：4段 耐荷重：3kg 重量：526g 雲台仕様：ボールヘッド

30倍のテレコンバージョンレンズとスマートフォン接続用アダプター、三脚（JJ028）のセット。価格は1万8,700円。

「APL-T20-60X」と同様に、レンズ部に58mm径のフィルタースレッドが設けられているほか、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても利用可能。

スマートフォン接続アダプターは「APL-T20-60X」と共通。

レンズ

三脚（JJ028）

倍率：30倍 焦点距離：720mm レンズ構成：10群7枚（広帯域マルチレイヤーコーティング） プリズム：シュミット・ルーフプリズム 対物レンズ有効径：40mm 最短撮影距離：5m～無限遠 フィルター径：58mm（UV、CPL、VNDフィルターなどに対応） 外形寸法：約4.6×18cm 重量：約399g長さ（伸縮範囲）：240～340mm 耐荷重：3kg 重量：176g 雲台仕様：ボールヘッド