ファミリーマートに“ふわっとろ〜”なたまごが味わえるお弁当4種が登場

ファミリーマートは1月20日、“ふわっとろ〜”な食感が楽しめる「たまご弁当」4商品を、全国の店舗にて順次発売します。

■ 名店監修の天津炒飯やキーマカレーも

「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」（645円）は、香ばしく炒めた炒飯に厚みのあるたまごを贅沢に乗せました。オイスターソースを効かせた特製醤油餡が、たまご、炒飯と絡み合い、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」（645円）は、8種類以上のスパイスとオニオンソテーをあわせたキーマカレーに、卵黄ソースとチーズソースをトッピングしました。

「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」（698円）は、ハンバーグにトマトの酸味とにんにくの旨味が詰まったソースをトッピングしています。

「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」（645円）は、バターが香るケチャップライスにとろとろ食感のたまごを乗せ、デミグラスソースをかけたオムライスとなっています。たまごは牛乳や生クリームを入れ、口当たり滑らかに仕立てました。

また、2月9日までの期間には、「ちょいデリ」にて値段はそのままにゆでたまごのトッピングを提供します。対象商品は、「ハムのポテトサラダ」（298円）、「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」（320円）、「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」（328円）。

（フォルサ）