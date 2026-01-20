１月２０日（火）のヒルナンデス！は･･･密着in元祖有名駅弁と全国うまいもの大会＆最新お鍋事情
密着in元祖有名駅弁と全国うまいもの大会
京王百貨店新宿店で1月４日から開催されている
「第６１回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」
日本全国から約３８０種類の人気駅弁が集結！
マニアさん太鼓判駅弁を大公開！
【開催期間】
1/６（火）〜1/21（水）
午前１０時〜午後８時（１４日と最終日２１日は午後５時時閉場）
【出演者】
平松修造（NTVアナウンサー）
【マニアさん太鼓判駅弁２３連発】
北海道 函館本線 函館駅/函館みかど
鮭いくらごはん 1480 円
まさかいくらなんでも寿司 1500 円
富山 北陸新幹線 富山駅/源
復刻ますのすし剱 1500 円
福井 北陸新幹線 敦賀駅/塩荘
越前敦賀 小鯛かに寿し 1700 円
鳥取 山陰本線 鳥取駅/アベ鳥取堂
ゲゲゲの鬼太郎丼（第 13 弾） 1780 円
群馬 高崎線 高崎駅/高崎弁当
シナモロールのだるま弁当 高崎 1450 円
三重 紀勢本線 松坂駅/新竹商店
松阪名物黒毛和牛モー太郎弁当 1800 円
高知 土讃線 高知駅/安藤商店
鯖の姿寿司 1900 円
北海道 函館本線 森駅/いかめし阿部商会
いかめし（２個入り） 1450 円
北海道 函館本線 旭川駅/旭川駅立売商会
たらば・花咲・ずわいの食べ比べ 3350 円
北海道 函館本線 旭川駅/旭川駅立売商会
北海の遊善 2592 円
大阪 大阪環状線 鶴橋駅/淡路屋
玄品 金のふぐ弁当 1980 円
佐賀 佐世保線 有田駅/有田テラス
有田焼カレー(大) 干支午 2400 円
佐賀 佐世保線 武雄温泉駅/カイロ堂
佐賀牛サーロイン・ランプステーキ &すき焼き弁当 2200 円
北海道 根室本線 厚岸駅/氏家待合所
氏家かきめし 1480円
北海道 根室本線 釧路駅/釧祥館
タラバとずわいとほたてちらし 2808円
福井 北陸新幹線 福井駅/番匠本店
おとなの越前 かに寿し 1550 円
福島 常磐線 いわき駅/小名浜美食ホテル
うに弁 1880 円
群馬 信越本線 横川駅/おぎのや
おぎのや創業 140 周年記念 峠の釜めし 1700 円
鹿児島県 九州新幹線 出水駅/松栄軒
大ぶり！トロッと角煮めし 1800 円＜各日 500 食限定＞
茨城県 常磐線 水戸駅/しまだフーズ
常陸牛サーロインステーキ重 2780 円＜各日 400 食限定＞
北海道 函館本線 小樽駅/小樽駅構内立売商会
大玉帆立の輝き 2780 円＜各日２００食限定＞
福島県 常磐線 いわき駅/小名浜美食ホテル
BIG うに貝焼きと生雲丹弁当 2980 円＜各日 200 食限定＞
兵庫県 山陽本線 姫路駅/まねき食品
深山農園太鼓判 圧倒的、瀬戸内しいたけちらし寿司 1480 円＜各日 500 食限定＞
福井県 北陸新幹線 福井駅/若廣(わかひろ)
漬け 4 種 味比べ丼 2300 円＜各日 400 食限定＞
山形県 奥羽本線 米沢駅/新杵屋 (しんきねや)
味くらべ牛肉どまん中 2160 円＜各日 300 食限定＞
山梨県 中央本線 小淵沢駅/丸政
4 種の丸政四天王サンド 1800 円＜各日 200 食限定＞
滋賀県 東海道本線 草津駅/南洋軒
近江牛【極】四天王重ね 2700 円＜各日 600 食限定＞
最新お鍋事情
関東を中心に１４０店舗展開のスーパー「ベルク」で、今季売れた鍋を聞き込み、
この冬みんなが買ったお鍋ベスト６を作成！
さらに、お鍋大好きコンビ・藤あや子とあさこが最新お鍋事情を調査！
料理研究家藤井恵先生のマンネリ解消レシピも！
★出演者
いとうあさこ
藤あや子
藤井恵(料理研究家)
★この冬みんなが買ったお鍋ベスト６
1位 寄せ鍋
2位 豆乳
3位 キムチ鍋
4位 しゃぶしゃぶ
5位 水炊き
6位 ちゃんこ
★紹介した店舗
＜琴ヶ梅 錦糸町店＞
●水晶鍋 ３４９８円
●イタリアンちゃんこ ３６８５円
＜しゃぶしゃぶれたす 中目黒本店＞
●熟成牛タンのコース ４９００円
★紹介した商品
イチビキ
●豚みそちゃんこ鍋つゆ ３３５円
エバラ
●なべしゃぶ 柑橘醤油つゆ ３５７円
ダイショー
●天下一品京都鶏白湯味 ３７８円
●すみれ札幌濃厚みそ味 ３７８円
ミツカン
●〆まで美味しいキムチ鍋つゆ ４４６円
●〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート ４４６円
●〆まで美味しい焼きあご出汁鍋つゆ ４４６円
●〆まで美味しい寄せ鍋つゆ ４４６円
ヤマキ
●龍馬鍋つゆ 地鶏だし塩 ３２４円
●豚しゃぶ野菜鍋つゆ ２８０円
ヤマサ
●粒々まみれる 創作麻婆鍋つゆ ４４６円
★藤井先生のレシピ
●旨こく肉だしの担々麺
材料(２人分)
豚ひき肉・・・３００g
「A」
おろししょうが・・・大１
おろしニンニク・・・大１
酒・・・大２
ねり白胡麻・・・大３
みそ・・・大３
豆板醤・・・大１/２
味付ザーサイ（みじん切り）・・・１０g
絹ごし豆腐・・・２丁、ペーパーで水気を切る
水・・・４カップ
ラー油、ごま油・・・（お好みで）適量
ニラ・・・１束、5−６cmの長さに切る
スパゲティー・・・６０g
調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜる
２：火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
３：煮立ったら灰汁をとり、豆腐を入れる
豆腐が熱々になったらニラをのせ、ラー油をかける
〆：スパゲティを40℃のお湯に10分以上浸す
鍋の汁に加え、お好みの硬さになるまで茹でる
●旨こく肉だしの醤油鍋
材料(２人分)
豚ひき肉・・・３００g
「A」
おろししょうが・・・大１/２
酒・・・大２
醤油・・・大２と１/2
水・・・４カップ
しめじ・・・大１パック、小房に切り分ける
細ネギ・・・５本、３cm程度の長さに切る
七味・・・適量
調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜ、火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
２：煮立ったら灰汁をとり、キノコを入れ煮ながら食べる
●旨こく肉だしの塩鍋
材料(２人分)
鶏ひき肉・・・３００g
「A」
おろししょうが・・・大１/２
酒・・・大２
塩・・・大１/2
水・・・４カップ
白菜・・・６００g、幅7−８m mに切る
粗挽き黒胡椒・・・適量
調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜる、火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
２：煮立ったら灰汁をとり、白菜を入れお好みの硬さまで煮て、胡椒を振って食べる
国民意識調査ビンゴ
＜２０代〜７０代 300人に聞いた！北海道の観光・名物と言えば？＞
1位 海鮮
２位 白い恋人
３位 ラーメン
４位 旭山動物園
５位 ラベンダー
６位 ジンギスカン
７位 札幌市時計台
８位 五稜郭
９位 さっぽろ雪まつり
