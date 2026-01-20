密着in元祖有名駅弁と全国うまいもの大会

京王百貨店新宿店で1月４日から開催されている
「第６１回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」
日本全国から約３８０種類の人気駅弁が集結！
マニアさん太鼓判駅弁を大公開！

【開催期間】
 1/６（火）〜1/21（水）　
午前１０時〜午後８時（１４日と最終日２１日は午後５時時閉場）

【出演者】
平松修造（NTVアナウンサー）

【マニアさん太鼓判駅弁２３連発】
北海道 函館本線 函館駅/函館みかど
鮭いくらごはん 1480 円

新潟 信越本線 新潟駅/新発田三新軒
まさかいくらなんでも寿司 1500 円

富山 北陸新幹線 富山駅/源
復刻ますのすし剱 1500 円

福井 北陸新幹線 敦賀駅/塩荘
越前敦賀 小鯛かに寿し 1700 円

鳥取 山陰本線 鳥取駅/アベ鳥取堂
ゲゲゲの鬼太郎丼（第 13 弾） 1780 円

群馬 高崎線 高崎駅/高崎弁当
シナモロールのだるま弁当 高崎 1450 円

三重 紀勢本線 松坂駅/新竹商店
松阪名物黒毛和牛モー太郎弁当 1800 円

高知 土讃線 高知駅/安藤商店
鯖の姿寿司 1900 円

北海道 函館本線 森駅/いかめし阿部商会
いかめし（２個入り） 1450 円

北海道 函館本線 旭川駅/旭川駅立売商会
たらば・花咲・ずわいの食べ比べ 3350 円

北海道 函館本線 旭川駅/旭川駅立売商会
北海の遊善 2592 円

大阪 大阪環状線 鶴橋駅/淡路屋
玄品 金のふぐ弁当 1980 円

佐賀 佐世保線 有田駅/有田テラス
有田焼カレー(大) 干支午 2400 円

佐賀 佐世保線 武雄温泉駅/カイロ堂
佐賀牛サーロイン・ランプステーキ &すき焼き弁当 2200 円

北海道 根室本線 厚岸駅/氏家待合所
氏家かきめし 1480円

北海道 根室本線 釧路駅/釧祥館
タラバとずわいとほたてちらし 2808円

福井 北陸新幹線 福井駅/番匠本店
おとなの越前 かに寿し 1550 円

福島 常磐線 いわき駅/小名浜美食ホテル
うに弁 1880 円

群馬　信越本線　横川駅/おぎのや
おぎのや創業 140 周年記念 峠の釜めし 1700 円
※駅での販売はございません　※各日売り切れ次第終了

鹿児島県 九州新幹線 出水駅/松栄軒
大ぶり！トロッと角煮めし 1800 円＜各日 500 食限定＞

茨城県 常磐線 水戸駅/しまだフーズ
常陸牛サーロインステーキ重 2780 円＜各日 400 食限定＞

北海道 函館本線 小樽駅/小樽駅構内立売商会
大玉帆立の輝き 2780 円＜各日２００食限定＞

福島県 常磐線 いわき駅/小名浜美食ホテル
BIG うに貝焼きと生雲丹弁当 2980 円＜各日 200 食限定＞

兵庫県 山陽本線 姫路駅/まねき食品
深山農園太鼓判 圧倒的、瀬戸内しいたけちらし寿司 1480 円＜各日 500 食限定＞

福井県 北陸新幹線 福井駅/若廣(わかひろ)
漬け 4 種 味比べ丼 2300 円＜各日 400 食限定＞

山形県 奥羽本線 米沢駅/新杵屋 (しんきねや)
味くらべ牛肉どまん中 2160 円＜各日 300 食限定＞

山梨県 中央本線 小淵沢駅/丸政
4 種の丸政四天王サンド 1800 円＜各日 200 食限定＞

滋賀県 東海道本線 草津駅/南洋軒
近江牛【極】四天王重ね 2700 円＜各日 600 食限定＞

最新お鍋事情

関東を中心に１４０店舗展開のスーパー「ベルク」で、今季売れた鍋を聞き込み、
この冬みんなが買ったお鍋ベスト６を作成！
さらに、お鍋大好きコンビ・藤あや子とあさこが最新お鍋事情を調査！
料理研究家藤井恵先生のマンネリ解消レシピも！

★出演者
いとうあさこ
藤あや子
藤井恵(料理研究家)

★この冬みんなが買ったお鍋ベスト６
1位　寄せ鍋
2位　豆乳
3位　キムチ鍋
4位　しゃぶしゃぶ
5位　水炊き
6位　ちゃんこ

★紹介した店舗
＜琴ヶ梅 錦糸町店＞
●水晶鍋　３４９８円
●イタリアンちゃんこ　３６８５円

＜しゃぶしゃぶれたす 中目黒本店＞
●熟成牛タンのコース　４９００円

★紹介した商品
イチビキ
●豚みそちゃんこ鍋つゆ　３３５円

エバラ
●なべしゃぶ　柑橘醤油つゆ　３５７円

ダイショー
●天下一品京都鶏白湯味　３７８円
●すみれ札幌濃厚みそ味　３７８円

ミツカン
●〆まで美味しいキムチ鍋つゆ　４４６円
●〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ　ストレート　４４６円
●〆まで美味しい焼きあご出汁鍋つゆ　　４４６円
●〆まで美味しい寄せ鍋つゆ　４４６円

ヤマキ
●龍馬鍋つゆ　地鶏だし塩　３２４円
●豚しゃぶ野菜鍋つゆ　２８０円

ヤマサ
●粒々まみれる　創作麻婆鍋つゆ　４４６円

★藤井先生のレシピ
●旨こく肉だしの担々麺
材料(２人分)
豚ひき肉・・・３００g
「A」
　　おろししょうが・・・大１
　　おろしニンニク・・・大１
　　酒・・・大２
　　ねり白胡麻・・・大３
　　みそ・・・大３
　　豆板醤・・・大１/２
　　味付ザーサイ（みじん切り）・・・１０g
　絹ごし豆腐・・・２丁、ペーパーで水気を切る
　水・・・４カップ
　ラー油、ごま油・・・（お好みで）適量
　ニラ・・・１束、5−６cmの長さに切る
　スパゲティー・・・６０g

調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜる
２：火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
３：煮立ったら灰汁をとり、豆腐を入れる
　　豆腐が熱々になったらニラをのせ、ラー油をかける
〆：スパゲティを40℃のお湯に10分以上浸す
　　鍋の汁に加え、お好みの硬さになるまで茹でる

●旨こく肉だしの醤油鍋
材料(２人分)
豚ひき肉・・・３００g
「A」
　おろししょうが・・・大１/２
　酒・・・大２
　醤油・・・大２と１/2
水・・・４カップ
しめじ・・・大１パック、小房に切り分ける
細ネギ・・・５本、３cm程度の長さに切る
七味・・・適量

調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜ、火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
２：煮立ったら灰汁をとり、キノコを入れ煮ながら食べる

●旨こく肉だしの塩鍋
材料(２人分)
鶏ひき肉・・・３００g
「A」
　おろししょうが・・・大１/２
　酒・・・大２
　塩・・・大１/2
水・・・４カップ
白菜・・・６００g、幅7−８m mに切る
粗挽き黒胡椒・・・適量

調理
１：鍋にひき肉と「A」を入れ混ぜる、火にかけ肉がパラパラになったら水を加える
２：煮立ったら灰汁をとり、白菜を入れお好みの硬さまで煮て、胡椒を振って食べる

国民意識調査ビンゴ

＜２０代〜７０代 300人に聞いた！北海道の観光・名物と言えば？＞
1位　海鮮
２位　白い恋人
３位　ラーメン
４位　旭山動物園
５位　ラベンダー
６位　ジンギスカン
７位　札幌市時計台
８位　五稜郭
９位　さっぽろ雪まつり

▼プレゼント景品
清月
赤いサイロ5個入　1100円

 

 


 