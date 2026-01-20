20日14時現在の日経平均株価は前日比695.25円（-1.30％）安の5万2888.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は410、値下がりは1146、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は195.21円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が131.36円、ＳＢＧ <9984>が104.29円、リクルート <6098>が60.77円、信越化 <4063>が22.73円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を52.14円押し上げている。次いでイオン <8267>が8.52円、ＫＤＤＩ <9433>が8.42円、良品計画 <7453>が6.89円、キッコマン <2801>が6.60円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、小売、食料、陸運と続く。値下がり上位にはサービス、証券・商品、繊維が並んでいる。



※14時0分12秒時点



株探ニュース

