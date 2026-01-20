新潟市東区の住宅に侵入し現金30万円などを盗んだ疑いで、神奈川県に住む50代の男が逮捕されました。



逮捕されたのは、神奈川県開成町の無職の男(54)です。男は2025年12月17日、新潟市東区の住宅に住人の留守中に侵入し、現金約30万円と合計11万5000円相当の旅行券など25枚を盗んだ疑いがもたれています。被害にあった住宅では、部屋が荒らされていた形跡があり現金がなくなっていたことから被害に気づいたということです。



警察の調べに対し、男は「わかりません」と容疑を否認しています。



新潟市東区では、2025年12月11日～15日にかけて空き巣の被害が3件発生していて、警察はほかの事案との関連や余罪の有無などを詳しく調べています。