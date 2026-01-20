ランナー必見！神野大地＆三津家貴也がセレクトした「補給食セット」がリニューアル販売中
「スプーン印」「ばら印」の砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社は、販売40周年を迎える「パラチノース(R)」のアンバサダーで“3代目山の神”と呼ばれるプロランナー・神野大地さんと、ランニングアドバイザーの三津家貴也さんがおすすめする商品を詰め合わせた「補給食セット」を展開。2025年12月16日より、公式オンラインショップ限定でリニューアル販売を開始している。
【画像】三津家貴也さんセレクトの「日々のトレーニング用補給食セット」(2480円＋送料)
「補給食セット」は2種あり、どちらも本格的なランニングシーズンに入ってきたこれからの時期にぴったりな商品を贅沢に詰め合わせ。それぞれ大人気のエナジージェル「WARABEAT!!」(ワラビート)を含む、ランナー必見のアイテムだ。
今回は、神野さんセレクトの「パラチノースで完走補給食セット」と、三津家さんセレクトの「日々のトレーニング用補給食セット」、そして「WARABEAT!!」の魅力を紹介する。
■神野大地セレクトの「パラチノースで完走補給食セット」
神野さんセレクトの「パラチノースで完走補給食セット」は、マラソン大会の当日の朝からレース前、レース中、そしてレース後に最適な栄養摂取ができるマラソン初心者向けのセット。
「WARABEAT!!(黒糖わらび風)」、「ピュアパラスティック」(20グラム/10本入り)、「Enemoti(くるみ味)」、「スポーツようかん」(5本入り)、「オレは摂取す エネルギー(グレープ味)」、そして「WINGRAMハイカーボ」(2本入り)が入っており、通常3500円相当のところ2980円＋送料で購入できるコスパのよさもうれしい。
■三津家貴也セレクトの「日々のトレーニング用補給食セット」
三津家さんセレクトの「日々のトレーニング用補給食セット」は、「レースの後半でバテてしまう」「普段の練習で何を摂ればいいかわからない」といった課題を抱えるランナーのために、三津家さん自身が日ごろの経験をもとに選定したランニング初・中級者向けのセットだ。
内容は、「WARABEAT!!(黒糖わらび風)」、「WARABEAT!!(ゆずわらび風)」、「ピュアパラスティック」(20グラム/10本入り)、「スポーツようかん」(5本入り)、「カルノパワーENERGY(ラムネ味)」、「カルノパワーENERGY(ジンジャーエール味)」の計6商品。通常3000円相当が2480円＋送料で購入できる。
また、マラソン大会当日の補給に適したアイテムが6点入った三津家さんセレクトの「マラソン大会当日用補給用セット」(1980円＋送料)も継続して販売中。大会に参加予定の人はチェックしよう。
■持久系ジェル「WARABEAT!!」とは？
「WARABEAT!!」は、1985年に日本で初めて食品用途として発売された、小腸全体を使ってゆっくり吸収する性質を持つ植物「てん菜」由来の天然糖質「パラチノース」を配合したエネルギー補給ジェル。DM三井製糖株式会社が40年にわたり研究を重ね、開発された。
「WARABEAT!!」には、黒糖が香るほんのり甘い「黒糖わらび風」と、ユズ風味ですっきりとした味わいの「ゆずわらび風」の2種のフレーバーがラインナップ。マラソンレース中にも摂取しやすいジェル状で、甘さや風味のバランスにとことんこだわっている。「東京マラソン2025」でサンプリングした人を対象にしたアンケート調査でも90.3％が「おいしさに満足」と回答し、「食と健康アワード 2025」のゴールド賞も受賞した今注目の商品だ。
駅伝をはじめとした大会シーズンに、自分に最適な「補給食セット」を走り込みのおともにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
