歌人の俵万智さん（63）が20日放送の日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。子育てについて語った。

俵さんは40歳の時にシングルマザーとして男児を出産した。「父も母も応援してくれるような感じでしたし、初めての孫ということで息子のこともかわいがってくれました」と振り返った。

司会の黒柳徹子は「高齢出産の不安はなかった？」と質問。俵さんは「高齢ですよ。40で生んで、翌月には41になっていましたから。体力的には大変でしたね」とした上で、「若いママ友があれもしたい、これもしたい、でも子育てがあるからできないっていうストレスを感じているのを見受けましたけど、それはなかったですね」と明かした。

「だいたい20代、30代で旅行とかやりたいことをやってきたわけですから、今自分は子育てを思いっ切り楽しもうって気持ちでしたね」と振り返った。

子育てを「面白かったです！」と回想。「言葉が好きなので、まっさらで生まれてきて人間が日本語ペラペラになるまで見てられるっていうのはそれはそれは面白かったです」と、歌人ならではの視点で興奮げに話した。「文字を覚える過程とか。私が“時間がなくなる！”って言うと、“何がなくなるの？”って探したりするような。いろいろな発見がありました」と笑顔を浮かべた。