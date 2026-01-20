日本ハムは20日、2月1日から始まる春季キャンプ（1軍は沖縄・名護、2軍は沖縄・国頭）の1、2軍メンバーの振り分けを発表した。

ソフトバンクから6年ぶりに古巣復帰した有原航平投手（33）、ヤクルトから5年ぶりに古巣復帰した西川遥輝外野手（33）は1軍スタート。また阪神からトレードで加入した島本浩也投手（32）、巨人から現役ドラフトで加入した菊地大稀投手（26）、新外国人のサウリン・ラオ投手、ロドルフォ・カストロ内野手も1軍スタートが決まった。メンバーは以下の通り（数字は背番号）。

【一軍（名護市）】

監督・コーチ

1新庄剛志、77林孝哉、73武田久、82加藤武治、81横尾俊建、72山田勝彦、85谷内亮太、80森本稀哲、79松本哲也

投手（23人）

12矢沢宏太、14加藤貴之、15北山亘基、16達孝太、17伊藤大海、18山崎福也、19玉井大翔、20上原健太、24金村尚真、26田中正義、28河野竜生、29細野晴希、30ラオ、35浅利太門、37古林睿煬、40島本浩也、46畔柳亨丞、47柳川大晟、48斎藤友貴哉、55菊地大稀、67山本拓実、74有原航平、96孫易磊

捕手（6人）

2マルティネス、3郡司裕也、10清水優心、33進藤勇也、60吉田賢吾、64田宮裕涼

内野手（7人）

5野村佑希、6カストロ、21清宮幸太郎、43水野達稀、54山県秀、56細川凌平、58奈良間大己

外野手（6人）

7西川遥輝、50五十幡亮汰、53水谷瞬、61今川優馬、66万波中正、99レイエス

【ファーム（国頭村）】

監督・コーチ

90稲葉篤紀、78清水雅治、83浦野博司、91金子千尋、92江口孝義、75小田智之、87佐藤友亮、71的場直樹、84岩舘学、76紺田敏正

投手（23人）

13生田目翼、22杉浦稔大、25宮西尚生、27大川慈英、31柴田獅子、32藤田琉生、34堀瑞輝、41福谷浩司、45福島蓮、52池田隆英、62清水大暉、63山城航太郎、113加藤大和、114松本遼大、115清宮虎多朗、116松岡洸希、117宮内春輝、121川勝空人、122澁谷純希、124横山永遠、140福田俊、154安西叶翔、159根本悠楓

捕手（2人）

57藤森海斗、98梅林優貴

内野手（9人）

4上川畑大悟、9中島卓也、39有薗直輝、44阪口楽、49大塚瑠晏、51半田南十、65明瀬諒介、111浜田泰希、123常谷拓輝

外野手（6人）

8浅間大基、36宮崎一樹、42エドポロケイン、125藤田大清、127山口アタル、168星野ひので