［パンダがくれたもの］＜中＞

目の下にクマを作り、顔色も青白かった弟が笑顔を取り戻した。

視線の先に、竹を頬張るジャイアントパンダがいた。

「パンダってすごい！」。弟の様子に気付いた姉の遠藤愛果（まなか）さん（２１）は感じ入った。

３・１１直後、上野で３年ぶりのパンダ公開

東日本大震災が発生した２０１１年３月１１日、４歳だった弟の友文さん（１９）は、福島県いわき市の保育園で震度６弱の揺れに襲われた。両親に繰り返し「抱っこ」とせがみ、そばを離れなくなった。夜も眠れず、泣き出すことが増えた。

自宅から４５キロ離れた東京電力福島第一原子力発電所で、水素爆発が起きた。一家は福島県、栃木県を転々とし、３月下旬から東京都台東区の親戚宅に身を寄せた。

地震の恐怖や環境の急激な変化――。両親や愛果さんの目には、友文さんが強いストレスを感じているように映った。何より心配したのは、友文さんから笑顔が消えたことだった。

気晴らしに都内のテーマパークに出かけた。大好きなファストフード店の制服を着て一緒にハンバーガーを作り、食べた。友文さんに笑みはない。記念撮影でも無表情だった。

上野動物園では、０８年４月、２２歳のリンリン（オス）が死ぬと、パンダの不在が続いた。１１年２月、リーリー（オス）とシンシン（メス）の来日が実現し、３月２２日から一般公開が予定されていた。

震災後、上野動物園は電力不足や余震の影響で休園を余儀なくされる。４月１日に再開されると、２頭が初めてお披露目された。上野では３年ぶりのパンダ目当てに、２万人以上が訪れた。

愛果さんと友文さんもパンダ舎の列に加わった。上野動物園は、４月１日から１０日まで被災者の入場を無料としていた。

１時間近く並んだだろうか。ようやく愛くるしいパンダの姿が見えてきた。「いた！」。弟は笑っていた。

友文さんは当時のことをほとんど覚えていない。愛果さんは「のんびりとしたパンダのしぐさが弟を癒やしてくれたのかな」と話す。

愛果さんは現在、医療系の大学で心理学を学び、養護教諭を目指している。上野での出来事が、進路の選択に大きな影響を与えた。

「災害は毎年のように起きていて、子供たちはつらい思いをしている。あの日のパンダにはかなわなくても、子供たちを元気にする先生になりたい」

市民の「元気になりたい」という思いの象徴がパンダ

「暑い中、よう来てくれたね」。００年７月１６日の夜、神戸市立王子動物園の飼育係長だった獣医師の安田伸二さん（７６）が、関西空港に到着した旅客機の貨物室で声をかけると、檻（おり）の中からつぶらな瞳がじっとこちらを見つめていた。

１９９５年１月の阪神・淡路大震災から５年後、王子動物園に「復興のシンボル」として中国から２頭のパンダが貸与された。復興の「興」と物事の始まりの「旦」の意味を込め、コウコウ（オス）とタンタン（メス）と名付けられた。

震災の混乱の中、園内には遺体安置所が設けられ、職員は飼育と並行して遺族対応に追われた。９５年３月に再開されるまでの２か月間、自衛隊も駐屯した。

パンダ誘致の計画が浮上したのは、震災から１年後だった。「震災で傷ついた人たちの癒やしに」という周囲の期待を受け、安田さんは環境庁（当時）など関係機関との調整に奔走した。実現には４年を要した。

２頭の到着から１２日後、一般公開が始まった。入場者数は例年の２倍のペースで推移し、公開から１年７か月で３００万人を突破した。安田さんは今も、パンダの前から離れようとしない子供の姿や、一挙手一投足に沸く人々の歓声が忘れられない。

２０２４年３月にタンタンが２８歳で死んだのを最後に、神戸からパンダは消えた。

「市民の『元気になりたい』という思いの象徴がパンダだった。あの愛くるしい姿が、たくさんの人を笑顔にしてくれた」。安田さんの感謝は尽きない。