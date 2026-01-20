【くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：1月23日～ 無くなり次第終了

くら寿司は、サンリオキャラクター「シナモロール」のオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を1月23日より開催する。

くら寿司では、1月9日より「シナモロール」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、1月23日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「クッションチャーム」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催されるフェア「大切り100円祭り」で提供されるメニューの先行試食会も実施されたので、本稿ではその内容を紹介していく。

くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：1月23日～ ※景品が無くなり次第終了

景品：クッションチャーム（全4種）/合計で先着30万名限定

1月9日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「シナモロール」のオリジナルグッズが貰えるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは計2回に渡って開催。今回は1月23日よりスタートする第2弾の景品となる「クッションチャーム」の実物がお披露目された。

「クッションチャーム」のデザインは全部で4種。いずれも本コラボオリジナルのビジュアルがデザインされており、ここでしか手に入れることができないものとなっている。

景品の配布は先着30万名限定で、なくなり次第終了となる。確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

クッションチャームは全部で4種がラインナップ

裏面は共通デザインだ

ボールチェーン付きなのでカバンやポーチなどに付けて楽しめる

大切り100円祭り/合格祈願セット

販売期間：1月23日～（商品によって販売期間が異なる）

※無くなり次第終了

くら寿司では「シナモロール」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は、大切りのミナミマグロやアトランティックサーモンなどが110円で提供された「大切り100円祭り」が実施された。

そのほか、本フェアでは「すだちぶり」など、冬に人気の鮮度にこだわった厳選ネタも登場。また、受験生応援企画として、持ち帰り限定で絵馬メッセージカード付きの「合格祈願セット」（予約数量1万セット限定）も販売される。

【フェア商品】

大切りみなみまぐろ赤身（一貫） 110円 販売期間：1月23日～1月27日

大切りうなぎ（一貫） 110円 販売期間：1月23日～1月27日

大切りサーモン（一貫） 110円 販売期間：1月28日～2月1日

大切り炙りまぐろ（一貫） 110円 販売期間：1月28日～2月1日

すだちぶり 300円 販売期間：1月23日～2月1日

【合格祈願セット】

合格祈願セット 価格：1,000円 販売期間：1月23日～無くなり次第終了

「絵馬メッセージカード」付き

カードの裏にはくら寿司のロゴが入っている

カバンなどに付けておくことで受験の心強い応援となりそうだ

