元ばんばんざい流那、夫・はんくんとの“平成プリ”公開「落書きがエモい」「ラブラブで眼福」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとのプリクラを公開した。
【写真】23歳美人インフルエンサー「雰囲気が平成」夫との密着プリクラ
流那は「平成プリ」とつづり、はんくんと撮影したプリクラを4枚投稿。平成感溢れる背景に「けっこんして もうすぐ1年半」「LOVE」「ずっしょ」などの落書きを添え、密着してポーズを決める2人の仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「ラブラブで眼福」「めちゃくちゃ幸せそう」「憧れの夫婦」「仲の良さが伝わってくる」「落書きがエモい」「雰囲気が平成」と反響を呼んでいる。
流那は、2024年8月、東京ドームにて開催されたライブイベント『Creator Dream Fes 2024 〜produced by Com.〜（CDF）』にて、はんくんと結婚を発表。同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表した。（modelpress編集部）
