妻・西野七瀬と「機動戦士ガンダム00」見返して泣いた山田裕貴、宮野真守に感動伝える
俳優の山田裕貴（35歳）が、1月19日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）に出演。最近、妻の西野七瀬と「機動戦士ガンダム00」を一緒に泣きながら見返して、宮野真守にボイスメッセージで感動を伝えたと語った。
山田裕貴が2週間後のスペシャルウィークに宮野真守がゲストとして出演すると告知し、山田裕貴の人格形成に深く影響を与えたのが、MARVEL作品、「ONE PIECE」「機動戦士ガンダム00」で、宮野は「機動戦士ガンダム00」で主役の声優を務めていたと紹介。
山田によると、「ONE PIECE」の尾田栄一郎氏やMARVEL作品のスタッフを神のように崇めているのと同じように、「宮野さんを神と崇めていたんです」とのことで、山田が公私共に仲良くしている福士蒼汰から食事に誘われた時に初めて出会い、感激したことがあると話す。
その後、山田は月9ドラマ「女神の教室〜リーガル青春白書〜」で宮野と共演し、さらに「ここ、最近ですね、妻と一緒にですね、『機動戦士ガンダム00』を見直して。それでもう嫁ちゃんもめっちゃ気に入ってくれて『ガンダム00』を泣きながら見てたんですよ。その感動をですね、ボイスメッセージで送ったんです、宮野真守さんに。『僕がくじけそうになった時、悩みそうになった時にこの作品は僕のこと助けてくれました。本当にありがとう。刹那・F・セイエイ君が戦い抜いてくれたから僕も戦い抜けたんだ』みたいなボイスメッセージを送ったらですね、宮野真守さんが『俺が！俺達がガンダムだ！』っていうあのセリフをね、ボイスメッセージで送り返してくれてですね、もうスタンプとかも使ってきてくれるんですよ。もう本当に優しいんです」と感謝した。
山田裕貴が2週間後のスペシャルウィークに宮野真守がゲストとして出演すると告知し、山田裕貴の人格形成に深く影響を与えたのが、MARVEL作品、「ONE PIECE」「機動戦士ガンダム00」で、宮野は「機動戦士ガンダム00」で主役の声優を務めていたと紹介。
その後、山田は月9ドラマ「女神の教室〜リーガル青春白書〜」で宮野と共演し、さらに「ここ、最近ですね、妻と一緒にですね、『機動戦士ガンダム00』を見直して。それでもう嫁ちゃんもめっちゃ気に入ってくれて『ガンダム00』を泣きながら見てたんですよ。その感動をですね、ボイスメッセージで送ったんです、宮野真守さんに。『僕がくじけそうになった時、悩みそうになった時にこの作品は僕のこと助けてくれました。本当にありがとう。刹那・F・セイエイ君が戦い抜いてくれたから僕も戦い抜けたんだ』みたいなボイスメッセージを送ったらですね、宮野真守さんが『俺が！俺達がガンダムだ！』っていうあのセリフをね、ボイスメッセージで送り返してくれてですね、もうスタンプとかも使ってきてくれるんですよ。もう本当に優しいんです」と感謝した。