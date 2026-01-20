大横綱・貴乃花と白鵬が去り…四股名でわかる相撲界の隆盛「『貴』『鵬』激減で『富士』激増」の勢力図

「四股名（しこな）は、とても気に入っていますよ」

FRIDAY（’26年１月23日号）のインタビューで、こう語ったのはウクライナ出身の大関・安青錦（21）だ。

安青錦という名前は、師匠・安治川親方の現役時代の四股名・安美錦から「安」の文字を譲り受け、ウクライナの国旗の色「青」を取り入れている。尊敬する師匠や母国の特徴を反映した四股名といえるだろう。

四股名には流行がある。力士の名前から相撲界の勢力図がわかるのだ。

「今年の初場所を前に激増したのが『〜富士』という四股名です。元横綱・白鵬が師匠だった旧宮城野部屋の力士が、部屋で起きた暴行事件をキッカケに’24年４月に伊勢ケ濱部屋へ転籍。昨年６月に白鵬が相撲協会を退職したため、伊勢ケ濱部屋の師匠で元横綱・照ノ富士の意向で旧宮城野部屋力士９人のうち８人が親方にちなんだ『〜富士』という四股名に改名したんです。

例えば前頭の伯桜鵬は伯乃富士に、幕下の聖白鵬は寿之富士になりました。改名しなかったのは、旧宮城野部屋への思い入れが人一倍強いとされる幕下・炎鵬だけです。これで白鵬の『鵬』を引き継ぐ現役力士は炎鵬ただ１人に（小結・王鵬は別系統）。一方、『〜富士』の力士は相撲界最大派閥の29人となりました。旧宮城野部屋の力士の大半が改名した明確な理由はわかりませんが、白鵬との不仲が噂される照ノ富士が『鵬』の字を嫌ったという噂があります」（旧宮城野部屋関係者）

貴乃花に由来する力士は２人だけ

相撲界の一門や部屋には、それぞれ伝統の四股名がある。前述の伊勢ケ濱は「〜富士」、佐渡ヶ嶽は「琴〜」、九重は「千代〜」、春日野は「栃〜」……。だが部屋を移ったからといって、伊勢ケ濱での一件のように必ずしも改名をする必要はない。

「’18年10月に相撲協会を退職した元横綱・貴乃花の部屋を引き継いだのは、常盤山部屋（師匠は元小結・隆三杉）です。しかし、常盤山親方は旧貴乃花部屋の力士たちの四股名を部屋伝統の『隆〜』に改名しませんでした。現在、部屋の年寄となっている元大関・貴景勝はその好例でしょう。

ただ、貴乃花が退職したため、新たに『貴〜』という四股名をつけたがる親方や力士はいません。現在は幕下の貴健斗と三段目の貴大将の２人だけ。白鵬にしろ貴乃花にしろ、平成の大横綱と呼ばれた偉大な力士に由来する四股名が風前の灯となっているのは寂しい限りです」（日本相撲協会関係者）

そもそも、四股名をつけることは必須ではない。関脇の高安や前頭の正代、昨年11月場所で引退した元小結・遠藤などは本名で土俵に上がっている。

「四股名には細かいルールはありません。同時代に同じ漢字で、同じ読み方の力士がいてはいけない、というぐらいでしょうか。師匠に『こいつには将来性がある』と見込まれれば、番付が低くても現役時代の自分の四股名を与えるケースもあります。

今年の初場所で『旭富士』という名前が34年ぶりに復活しましたが、先代の伊勢ケ濱親方（元横綱・旭富士）から引き継いだのはモンゴル出身の序ノ口の力士です。四股名には親方の意向、有力力士の影響力など、さまざまな事象が反映しているんです」（同前）

番付表で各力士の四股名を確認すると、相撲界の「今」が浮かび上がってくる。