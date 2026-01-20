山田裕貴「俺やったぞ！俺はやったんだ！」日本アカデミー賞の主演男優賞ノミネート
俳優の山田裕貴（35歳）が、1月19日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）に出演。日本アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされ「ようやく、みんなに胸を張って発表できる報告ができます。俺やったぞ！俺はやったんだ！」と喜びを伝えた。
番組冒頭、山田裕貴が「皆さんにですね、ご報告があります。リスナーのみんな！本当にありがとう、山田裕貴を応援してくれて！ようやく、なんかみんなに胸を張って発表できる報告ができます。俺やったぞ！俺はやったんだ！今日発表がありましてですね、今年開催される第49回日本アカデミー賞にて、主演男優賞にノミネートされました！」と喜びを語る。
山田は過去、日本アカデミー賞の“話題賞”を獲ったことがあるが、オールナイトニッポンのリスナーが選ぶ賞であるため、リスナーのおかげで獲得した賞であるという思いがあり、一時期は「もういいし。賞なんて、と思った時期」もあったが、今回、ノミネートされたことで「嬉しいね」と語る。
山田は「正直ね、もう俺にはないなって思ってたんですよ。もう今年、本当に、覚悟決めたんです。なくていいやって」「羨んだり、ああ、獲れたらいいなって思うことに疲れてしまったというか、去年の後半ぐらいに、もういいや、とにかくそんな賞を獲れなくても頑張ろうって思ってたら、やっぱり、そういう時に来るんだなって。人間やっぱり欲がなくなると、なんかこうポンってなんか入ってくるんすね。なんかご褒美みたいな」と話し、今まで関わってくれたスタッフや、映画の関係者、そして映画を観に来てくれている観客に対して感謝の言葉を伝えた。
番組冒頭、山田裕貴が「皆さんにですね、ご報告があります。リスナーのみんな！本当にありがとう、山田裕貴を応援してくれて！ようやく、なんかみんなに胸を張って発表できる報告ができます。俺やったぞ！俺はやったんだ！今日発表がありましてですね、今年開催される第49回日本アカデミー賞にて、主演男優賞にノミネートされました！」と喜びを語る。
山田は「正直ね、もう俺にはないなって思ってたんですよ。もう今年、本当に、覚悟決めたんです。なくていいやって」「羨んだり、ああ、獲れたらいいなって思うことに疲れてしまったというか、去年の後半ぐらいに、もういいや、とにかくそんな賞を獲れなくても頑張ろうって思ってたら、やっぱり、そういう時に来るんだなって。人間やっぱり欲がなくなると、なんかこうポンってなんか入ってくるんすね。なんかご褒美みたいな」と話し、今まで関わってくれたスタッフや、映画の関係者、そして映画を観に来てくれている観客に対して感謝の言葉を伝えた。