「暗色コートばっかり」な人へ！【ハニーズ】40・50代が買い足したい♡「着映えアウター」

気づけばクローゼットのコートは、黒やグレーなどのダークカラーばかり。そんな40・50代にチェックしてほしいのが、明るめカラーのアウターです。【ハニーズ】から展開されている大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、明るめだけど落ち着きのある色合いで、40・50代の大人女性に似合うアウターがそろっています。暗くなりがちな冬のコーデに羽織るだけで、ぱっと華やかな印象になれそう。今回は、今から買い足したい「着映えアウター」をご紹介します。

シルエットチェンジも楽しめる、きれいめ中綿コート

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」＜キャメル＞\6,900（税込・セール価格）

ふんわりと軽やかに羽織れる中綿コート。公式サイトによると「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」なのだそう。やわらかで落ち着いたキャメルカラーが、冬の装いにやさしい雰囲気を演出してくれそう。ウエストと裾の部分が絞れる仕様になっており、シルエットを変えられるのもポイント。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、寒い日のお出かけに重宝しそうです。