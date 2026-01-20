カナダ・バンクーバーに留学中の女性お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子が18日、自身のインスタグラムを更新。新年のグアテマラ旅行の様子を伝えた。



【写真】どんだけデカいねん 世界の広さを改めて認識 スケールが違いすぎ

光浦は「グアテマラ、ティカルでの旅の模様をYouTube あげました。カメラはブレてて下手ですが、すんばらしい遺跡からの日の出を見てちよ。」と自身のYouTubeチャンネルを告知。



YouTubeには「2026年1月1日 午前4時半 グアテマラ ティカル」の文字があり、マヤ遺跡の上から初日の出をながめたり、ハットをかぶってジャングルを歩く姿も。



初日の出は雲が多く条件が悪かったようだが、それでも広大な緑の奥に明るく差し込む光は壮大な景色。インスタグラムには巨大な木の下に立つショットもアップしており、ケタ違いのスケールだ。



フォロワーも「ティカル羨ましいです」「壮大な景色」「大きな木がすごいですね」「初日の出もジャングルも遺跡もステキ」「いきたい場所です」とコメントを寄せていた。



（よろず～ニュース編集部）