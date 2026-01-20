お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が19日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。漫才師日本一決定戦M―1グランプリ出場を振り返った。

フットボールアワーは、それぞれ別のコンビの解散を経て1999年に結成。03年にM―1で優勝した。

01年の第1回大会では決勝進出。岩尾は「優勝いけんちゃうの？って思ってたけど、全く歯が立たず」と回顧。当時の審査員の点数は、西川きよしが90点、他の審査員も80点台だった。

一方、島田紳助さんは66点、ダウンタウン松本人志は55点。

「その時はこのネタっていうより。あの時にウケたくだり、ここのくだりみたいなのを寄せ集めで。小ネタ集みたいなので4分構成した。ウケた所ばっかりやから、絶対ええやんと思ってたけど。よう分からんやつが、そんなつながりのないネタされてもみたいなことで。やってる途中に、全然あかんわって思いながら。手応えもなく終わって、点数を見たら松本さん55点、紳助さん66点。芸人に向いてないですよって烙印を押されたような感覚。もう終わったと思った」と話した。

翌年も出場し、フットボールアワーは準優勝。「優勝とかどうこうより。松本さん、紳助さんに認められたいっていうモチベーションだけで。2002年はずっとやった」「この2002年の1本目がウケた。松本さん紳助さんの点数も、いい点をもらった。そこが1番、うれしかったかも。ちょっと目標を達したみたいな感じやから。優勝できへんかったけど別にそこはええかみたいな」と振り返った。