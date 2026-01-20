上原さくら、ママ友と娘のランドセル選びについて相談「好きな色がしょっちゅう変わる」

タレントの上原さくらが19日に自身のアメブロを更新。弁当作りでの失敗談やママ友とのランチで娘のランドセル選びについて相談したことを明かした。

この日、上原は朝の様子について「ドッタバタで出てきちゃったから、洗い物してないし、洗濯物畳んでないし」と慌ただしい様子を報告するも「お弁当は作りました」と手作り弁当の写真を公開。しかし、その弁当作りで「朝寝ぼけていて、ハンバーグが入ってると思った袋を湯煎していたらカレーだったの」と、まさかのアクシデントがあったことを告白した。

その後更新したブログでは「だいたい月イチのペースで、子供が幼稚園に行っている間にママ友とランチをします」と報告。ランチでは「そろそろ子供のランドセルのこと考えなきゃいけないみたいだね」という話題になったことを明かした。

続けて「子供は好きな色がしょっちゅう変わるから、今これ️！！って物を買ってあげても、届く頃には『この色じゃないのが良かった』と言い兼ねないよね」と共通の悩みを吐露。自身の娘については「最初に聞いた時はパープル、次に水色、青、やっぱりピンク、今は黒って言ってるんです」と色の好みが次々と変わることに頭を悩ませている様子を見せた。

最後にランドセルの色について「無理強いする気は全くなくて、娘が希望してる黒(ステッチがピンクとか赤とか？)って良いんじゃないかな？と思ってる所です」とつづった。