ハイヒール・モモコ、ヒロミと松本伊代夫妻との食事会を報告「美味しかったぁ」

お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが19日に自身のアメブロを更新。滞在先のハワイで遭遇したロックバンド・UVERworldのボーカル・TAKUYA∞とのエピソードや、タレントのヒロミと松本伊代夫妻との食事会を報告した。

この日、モモコは「マノアまでポケボウルを食べに行きました」と報告。食事中に「『こんにちはぁ 長男さんと会ったことあります。』と爽やかに声をかけてくれた」といい、相手が「UVERworldのTAKUYA∞くん」だったことを明かしつつ「むちゃいい感じのミュージシャンでした」と印象をつづった。

続けて更新したブログでは「夜、大好きなアランチーノに行きました」と30年来通っているという店を訪れたことを報告。「恒例ヒロミくん＆伊代ちゃん家族と 美味しかったぁ」と、ヒロミと妻でタレントの松本伊代の家族と一緒に食事を楽しんだことを写真とともに明かした。

また「ヒロミくんの大好きなごましおをパパからプレゼント」と、夫の小林政仁さんがヒロミへプレゼントを渡したといい「むちゃ喜んでくれてました」とその時の様子を説明。「パパのブログにお料理、詳しく載せてます！」とつづり、ブログを締めくくった。