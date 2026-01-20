2000年にリリースされた楽曲『Last Smile』で知られるロックユニット・LOVE PSYCHEDELICOが20日、公式サイトを通じて2月28日〜4月22日まで開催されるツアーをもって活動を休止することを発表しました。

ギターのNAOKIさんとボーカルのKUMIによるLOVE PSYCHEDELICOは、2025年にデビュー25周年を迎え、2026年2月から『LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour』と題したライブツアーを開催。公式サイトの発表によると、このツアーをもって活動を休止するといい、最終日は4月22日の東京公演となっています。

LOVE PSYCHEDELICOは、2000年4月21日にシングル『LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜』でデビュー。その後も、2作連続でミリオンセラーを記録。印象的なリフと、日本語と英語が自由に行き交う歌詞によって、独自の音楽スタイルを確立してきました。SMAPへ楽曲提供した『This is love』（2010年）なども手がけています。

最近では、香港でのワンマンライブや、日本国内でのライブハウスツアーを開催していました。今後の各メンバーの個人活動に関しては、状況に応じて案内していくということです。