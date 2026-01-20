NMB48¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó±ö·î´õ°Í²»¡¢¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Ë¡ÈÂç¤¤¯ÅÐ¾ì¡É¡¡ÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸»Ñ¡ÄÂç·¿¹¹ð¤¬·Ç½Ð
¡¡NMB48¤Î3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±ö·î´õ°Í²»¤¬¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¡ÈÂç¤¤¯ÅÐ¾ì¡É¤·¤¿¡£Æî³¤ÅÅÅ´¤¬¡¢±ö·î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÆî³¤¥í¥Þ¥ó¥¹26Åß¡Ù¤ò19Æü¤«¤éÅ¸³«¡£Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Ë¤Ï¡¢¹â¤µÌó3.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¹¹ð¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNMB48¡¦±ö·î´õ°Í²»¤¬¡ÖÍÎ¿©ÎÁÍý¥«¥Õ¥§ ¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥Ü¥ó¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Ï1885Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ºÇÂç¤Î»ö¶ÈµòÅÀ¡£¸½ºß¡¢Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤«¤é¿·º£µÜ¡¦¿·À¤³¦¤ÎÆîËÌ¥é¥¤¥ó¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤è¤ê¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ð¡×¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NMB48¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£ºòÇ¯·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±ö·î¤¬¡¢¿·À¸NMB48¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ð¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡±ö·î¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÉáÃÊ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Æî³¤ÅÅÅ´¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡¢±Ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª²¿¤è¤ê±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð±Ø¼þÊÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¤±¤¤¤È¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿±ö·î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈà¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð±Ø¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÍÎ¿©ÎÁÍý¥«¥Õ¥§ ¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥Ü¥ó¡×¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¸÷Î¹¡×¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤«¤¤¡£¡×¡Ê¡÷socchi_nankai¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢±ö·î¤Î¿ÆÍ§¤äÈà¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£X¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¡¼&¥ê¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¹¹ðÅ¸³«¡Ê1·î19Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø3³¬ËÌ¸ý²þ»¥ÆâÊÉÌÌ¹¹ð¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©¡¼¥ë¡Ë
Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¤Ê¤ó¤Ð¥¬¥ì¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó
Æî³¤AD¥Ó¥¸¥ç¥ó ¤Ê¤ó¤ÐB1¹âÅç²°Á°¡¦¤Ê¤ó¤Ð3³¬ËÌ²þ»¥
Å·²¼Ãã²°±ØÅÅ¾È´ÇÈÄ
Æî³¤ÅÅÅ´³Æ±Ø¡¦¼ÖÎ¾Æâ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨¹¹ðÅ¸³«¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¤ÏÍ½Äê¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤ê´ü´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡¦¼è¤ê¤ä¤á¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
