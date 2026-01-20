¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¾¸°®¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¼óÁê°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤ÇÅÇÏª
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ì¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö½ã¿è¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¡×µÁÌ³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤¬¼«¿È¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¹¥È¡¼¥ì»á¤Ë°¸¤Æ¤¿°ÛÎã¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¶¼¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Ä¹Ç¯ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷PBS¤¬ºÇ½é¤ËÊó¤¸¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¼óÁêÉÜ´Ø·¸¼Ô¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬È¬¤Ä°Ê¾å¤ÎÀïÁè¤òÁË»ß¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ®¹ñ¤¬»ä¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½ã¿è¤ËÊ¿ÏÂ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ëµÁÌ³¤ò¤â¤Ï¤ä´¶¤¸¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤Ï¾ï¤ËÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬Á±¤Ç¡¢²¿¤¬Å¬ÀÚ¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ì»á¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ì»á¤é¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ì»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¡Ë¾Þ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼À¯ÉÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤âÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÎÎÍ¤¹¤ë·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î²¤½£½ô¹ñ¤Ë2·î1Æü¤«¤é10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¸ÃÄËÉ±Ò¤Ë´ð¤Å¤¯NATO²ÃÌÁ¹ñÆ±»Î¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¼¤·¤Ï²ÃÌÁ¹ñ¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNATO¤ÎÁÏÀß°Ê¹ß¡¢»ä¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òNATO¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢NATO¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡£²æ¡¹¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¤³¦¤Î°ÂÁ´¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¹¥È¡¼¥ì»á¤Ø¤Î½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï±Ñ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¶ÛÌ©¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿ÍÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²æ¡¹¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¸Ø¤ë¤Ù¤NATO²ÃÌÁ¹ñ¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼³°Áê¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ¤Î¶¼¤·¤Ï¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤Î°·¤¤¤È¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼»á¤Ï²¼±¡¤Ç¡¢µµÎö¤Î¿¼¹ï²½¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£