０４年皐月賞、０６年天皇賞・秋、０６＆０７年マイルＣＳ連覇、０７年安田記念とＧ１を５勝し、０６、０７年の最優秀短距離馬に選ばれたダイワメジャーが２０日早朝にけい養先である北海道安平町の社台スタリオンステーションで死んだことが明らかになった。２５歳だった。同日午前４時２０分に天国へと旅立った。直前までカイバを完食し、目立った異常を見せることなく、突然のことだっただけに関係者も驚きを隠せないでいるという。死因は老衰とみられている。

コンビでＧ１を４勝し、主戦だった安藤勝己元騎手は「きょう連絡をもらいました。２５歳と思うと仕方がないのかもしれないけど、何だか早い気がしますね。競馬に関してはすごく乗りやすい馬だったし、自分から掛かって行くタイプじゃないけど、スッと先行できて本当に競馬が上手な馬でした。僕が乗っていたときものどは鳴ってはいたんだけど、利口な馬で自分で息を入れるところを知っていたから、距離も持ったんだと思う。種牡馬としても活躍してくれたし、今は孫も走ってくれているからね。血はずっと残っていってほしいね」と悼んだ。

ダイワメジャーは０１年４月８日に父サンデーサイレンス、母スカーレットブーケの間に誕生した栗毛馬。美浦・上原博之厩舎から０３年１２月にデビュー（２着）して２戦目で勝ち上がると、４戦目に出走した０４年スプリングＳで３着に入って皐月賞の優先出走権を獲得。１０番人気の低評価を覆してＧ１初制覇を飾った。その後は喘鳴症（のど鳴り）に苦しんだ時期もあったが、手術などを経て０６年天皇賞・秋で２年半ぶりにＧ１を制すると、続くマイルＣＳも連勝。０７年には安田記念、マイルＣＳを制し、同年有馬記念３着を最後に引退した。０６、０７年度の最優秀短距離馬に輝いた。

半妹にはＧ１を４勝したダイワスカーレットがいる良血馬で、０８年に種牡馬入り。アスコリピチェーノ（２３年阪神ＪＦ、２５年ヴィクトリアＭ）、アドマイヤマーズ（１８年朝日杯ＦＳ、１９年ＮＨＫマイルＣ、香港マイル）、セリフォス（２２年マイルＣＳ）、メジャーエンブレム（１５年阪神ＪＦ、１６年ＮＨＫマイルＣ）、レーヌミノル（１７年桜花賞）など、数々のＧ１馬を出すなど、種牡馬としても活躍。２３年の種牡馬引退後は社台スタリオンステーションで余生を過ごしていた。

薄手で伸びやかな馬が多いサンデーサイレンス産駒にあって、母スカーレットブーケの特徴も強く受け継いだパワー型のマイラーで、栗毛の流星が特徴的なファンの多い馬だった。産駒であるアドマイヤマーズが後継種牡馬として２冠牝馬エンブロイダリーを輩出するなど孫も活躍しており、その血はさらに受け継がれている。